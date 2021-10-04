After a pandemic pause last year, the Fodderstack 10-k Classic — a Rappahannock tradition now in its 43rd year — returned Saturday. Hundreds of runners made the trek from Flint Hill to Washington.

We'll have full results soon; in the meantime, a photo album of the festivities:

Slideshow: 2021 Fodderstack 10k Classic

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10K Results

 43rd Annual Fodderstack 10K Classic

08/21/2021

Washington, VA

Timed by Racine MultiSports

www.RacineMultiSports.com

 

Place Div/Tot  Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

 

    1   1/10     191 M3539 Ed Herbst               M3539 M 37 Washington      DC   35:58.2  5:49 

    2   1/5      197 M3034 Juan Tisera             M3034 M 32 Charlotte       NC   36:16.6  5:52 

    3   1/3      190 M2529 Ben Lambert             M2529 M 27 Richmond        VA   39:22.3  6:22 

    4   2/5      124 M3034 Taylor Monroe           M3034 M 34 Henrico         VA   39:55.0  6:27 

    5   2/10     123 M3539 Forrester Safford       M3539 M 39 Culpeper        VA   40:30.9  6:33 

    6   1/2      198 M2024 Nate Jeffries           M2024 M 22 Charlotte       NC   40:49.3  6:36 

    7   2/3      286 M2529 Dylan Denter            M2529 M 26 Winchester      VA   41:43.5  6:44 

    8   1/8       98 M4549 Reynolds Wilson         M4549 M 49 Arlington       VA   41:48.4  6:45 

    9   1/11     254 M4044 Andrew Merritt          M4044 M 41 Culpeper        VA   42:02.3  6:47 

   10   1/22     307 M5559 Mario Zuniga            M5559 M 57 Front Royal     VA   42:39.1  6:53 

   11   3/5      192 M3034 Samuel Carolus          M3034 M 30 Hanover         MD   42:49.6  6:55 

   12   2/22      75 M5559 Chris Campbell          M5559 M 57 Louisa          VA   43:11.1  6:58 

   13   1/14      58 F3539 Rachel Savering         F3539 F 36 Rixeyville      VA   43:52.7  7:05 

   14   2/11     242 M4044 James Lewis             M4044 M 42 Warrenton       VA   45:01.9  7:16 

   15   1/2      228 M1519 Nicholas Plaksin        M1519 M 16 Sperryville     VA   45:38.1  7:22 

   16   1/11      91 M5054 Jake Secrist            M5054 M 50 Charlotte       NC   45:46.0  7:23 

   17   3/22     119 M5559 Duane Williamson        M5559 M 58 Warrenton       VA   47:02.7  7:36 

   18   3/10     131 M3539 Jason Clark             M3539 M 38 Washington      PA   47:19.7  7:39 

   19   4/22      57 M5559 Xu Duan                 M5559 M 56 Front Royal     VA   47:46.3  7:43 

   20   1/10     211 M0114 David Loock             M0114 M 14 AMISSVILLE      VA   48:06.1  7:46 

   21   1/5      199 F2529 Kaitlin Jeffries        F2529 F 28 Baltimore       MD   48:33.6  7:50 

   22   4/5      284 M3034 Ryan Dickerson          M3034 M 31 Washington      DC   48:50.9  7:53 

   23   1/23     141 F5054 Christie Yang           F5054 F 50 Arlington       VA   49:15.4  7:57 

   24   4/10     120 M3539 Justin Proctor          M3539 M 35 Front Royal     VA   49:35.4  8:00 

   25   5/10     336 M3539 John Daniel             M3539 M 36 Centerville     VA   49:59.4  8:04 

   26   1/13     241 M6569 David Royle             M6569 M 66 Washington      DC   50:06.9  8:05 

   27   5/22     266 M5559 Andy Neuman             M5559 M 58 Boulder         CO   50:47.7  8:12 

   28   1/6      289 F3034 Elena Kritter           F3034 F 31 Culpeper        VA   51:03.1  8:15 

   29   3/3      200 M2529 Daniel Constable        M2529 M 28 Midland         VA   51:25.5  8:18 

   30   2/8      206 M4549 Joshua Harvey           M4549 M 45 Flint Hill      VA   51:37.4  8:20 

   31   3/8      187 M4549 Travis Patton           M4549 M 45 Front Royal     VA   51:40.3  8:21 

   32   3/11      70 M4044 Nikolai Matveev         M4044 M 40 Flint Hill      VA   51:40.6  8:21 

   33   1/25     164 F5559 Sally Pontarelli        F5559 F 56 Culpeper        VA   51:43.8  8:21 

   34   2/14     133 F3539 Mandie Sayers           F3539 F 37 Jeffersonton    VA   52:22.4  8:27 

   35   1/17     105 M6064 James Bedow             M6064 M 61 Marshall        VA   52:31.1  8:29 

   36   4/8       33 M4549 Steve Gass              M4549 M 45 Linden          VA   52:54.2  8:32 

   37   2/10     310 M0114 Will Wofford            M0114 M 13 Sperryville     VA   52:58.6  8:33 

   38   4/11     301 M4044 Jason Brady             M4044 M 43 Flint Hill      VA   53:26.3  8:38 

   39   5/11     217 M4044 Matthew Hahn            M4044 M 44 Arlington       VA   53:37.3  8:39 

   40   1/14     173 F4549 Kristine Martinez       F4549 F 46 Washington      DC   53:42.8  8:40 

   41   1/8      179 F0114 Gianna Earl             F0114 F 14 Warrenton       VA   53:51.3  8:42 

   42   2/17     196 M6064 Tom Strange             M6064 M 60 Warrenton       VA   54:03.5  8:44 

   43   2/5      227 F2529 Taylor Snowden          F2529 F 28 Ruckersville    VA   54:40.6  8:50 

   44   3/17      92 M6064 Leonard McGill          M6064 M 63 Flint Hill      VA   54:48.8  8:51 

   45   6/22      81 M5559 Joseph David            M5559 M 58 Warrenton       VA   54:51.7  8:51 

   46   6/10     331 M3539 Douglas Daley           M3539 M 36 Haymarket       VA   55:01.6  8:53 

   47   3/14     160 F3539 Wendy Stark             F3539 F 37 Stephenson      VA   55:02.7  8:53 

   48   3/10     304 M0114 Ty Brady                M0114 M 10 FLINT HILL      VA   55:04.0  8:53 

   49   2/6        1 F3034 LESLIE MACQUILLIAM      F3034 F 34 Warrenton       VA   55:08.9  8:54 

   50   3/6      100 F3034 Cody Scarsella          F3034 F 34 Warrenton       VA   55:09.0  8:54 

   51   2/25     224 F5559 Lisa Totten             F5559 F 56 Warrenton       VA   55:21.7  8:56 

   52   5/8      273 M4549 Jeff Hood               M4549 M 48 Lovettsville    VA   55:51.1  9:01 

   53   4/14     189 F3539 Sarah Scott             F3539 F 36 Boston          VA   56:12.0  9:04 

   54   6/11     324 M4044 Mark Kazmier            M4044 M 40 Fredericksburg  VA   56:22.7  9:06 

   55   7/22      96 M5559 Thomas Ousley           M5559 M 55 Gainesville     VA   56:24.8  9:06 

   56   7/10     104 M3539 Ben Jackson             M3539 M 38 Washington      VA   56:26.8  9:07 

   57   4/17     194 M6064 Jim Constable           M6064 M 61 Midland         VA   56:28.0  9:07 

   58   5/17     121 M6064 John Stacy              M6064 M 64 Winchester      VA   56:38.2  9:09 

   59   1/5      122 F6064 Stephanie Danahy        F6064 F 64 Winchester      VA   56:50.8  9:11 

   60   3/5      180 F2529 Susanna Orr             F2529 F 26 Midland         VA   57:00.4  9:12 

   61   1/3      178 F1519 Allie Earl              F1519 F 17 Warrenton       VA   57:03.7  9:13 

   62   2/14     327 F4549 Nicole Nagle            F4549 F 48 Flint Hill      VA   57:05.9  9:13 

   63   8/22     115 M5559 Kevin Cheetham          M5559 M 57 Centreville     VA   57:21.7  9:16 

   64   2/8      275 F0114 Katie Johnson           F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA   57:30.7  9:17 

   65   9/22     291 M5559 John O'Neill            M5559 M 55 Front Royal     VA   57:33.7  9:18 

   66   5/14     205 F3539 Meghan Rogers           F3539 F 39 Woodville       VA   57:38.1  9:18 

   67  10/22     137 M5559 Douglas Jessup          M5559 M 58 Front Royal     VA   57:38.7  9:18 

   68   3/25     136 F5559 Corinne Kirk            F5559 F 55 Martinsburg     WV   57:40.8  9:19 

   69   4/10     325 M0114 Owen Kazmier            M0114 M 12 Flint Hill      VA   58:03.0  9:22 

   70   3/8      276 F0114 Sarah Johnson           F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA   58:03.6  9:22 

   71   6/17     330 M6064 James Daley             M6064 M 63 Lovettsville    VA   58:08.2  9:23 

   72  11/22      15 M5559 Jeffrey Hendershot      M5559 M 57 Manheim         PA   58:24.2  9:26 

   73   4/25     230 F5559 Monika Bachmann         F5559 F 56 Germantown      MD   58:42.0  9:29 

   74   7/17     335 M6064 Michael Radam           M6064 M 62 Alexandria      VA   58:47.3  9:29 

   75   3/14     177 F4549 Katie Ignaszewski       F4549 F 49 Madison         VA   58:55.4  9:31 

   76   2/13     117 M6569 Paul Spencer            M6569 M 66 Remington       VA   58:57.5  9:31 

   77   7/11     209 M4044 Don Loock               M4044 M 44 Amissville      VA   59:38.4  9:38 

   78  12/22     287 M5559 Jonathan Grymes         M5559 M 58 Warrenton       VA   59:55.6  9:40 

   79   2/23     175 F5054 Elizabeth Brinsfield    F5054 F 50 Des Moines      IA 1:00:04.3  9:42 

   80   1/9       94 F4044 Lori Bartczak           F4044 F 44 Madison         VA 1:00:26.1  9:45 

   81   3/23     157 F5054 Elizabeth Dranitzke     F5054 F 53 Washington      DC 1:00:27.0  9:45 

   82   4/23     201 F5054 Caryn Ernst             F5054 F 52 Washington      DC 1:00:27.2  9:46 

   83   5/25     172 F5559 Catherine Flanagan      F5559 F 55 Washington      DC 1:00:27.3  9:46 

   84   4/6      283 F3034 Emma Raviv              F3034 F 33 Washington      DC 1:00:42.6  9:48 

   85   8/11     232 M4044 Tom Hassenboehler       M4044 M 44 Washington      DC 1:00:55.5  9:50 

   86   3/13     151 M6569 James Deal              M6569 M 67 Sperryville     VA 1:01:12.5  9:53 

   87   8/10     183 M3539 Samuel Smith            M3539 M 36 Rockville       MD 1:01:40.8  9:57 

   88   4/14     308 F4549 Kate Wofford            F4549 F 45 Sperryville     VA 1:01:50.4  9:59 

   89   4/13     262 M6569 Jim Adams               M6569 M 66 Charlottesville VA 1:01:53.8  9:59 

   90   9/11     265 M4044 Hill Thomas             M4044 M 44 Sperryville     VA 1:02:04.0 10:01 

   91   8/17     107 M6064 James Rohr              M6064 M 60 New Baltimore   VA 1:02:17.4 10:03 

   92   5/14     149 F4549 Linda Clites            F4549 F 49 Middleburg      VA 1:02:26.9 10:05 

   93   2/11     150 M5054 Tim Clites              M5054 M 51 Middleburg      VA 1:02:27.1 10:05 

   94   6/25      19 F5559 Tara Neuman             F5559 F 58 Boulder         CO 1:02:33.8 10:06 

   95   2/9       48 F4044 Ruth Jeantet            F4044 F 40 Falls Church    VA 1:02:41.0 10:07 

   96   5/13      50 M6569 Torney Van Acker        M6569 M 67 Castleton       VA 1:02:41.1 10:07 

   97   6/14     143 F4549 Jennifer Cuthbertson    F4549 F 48 Front Royal     VA 1:02:58.3 10:10 

   98   6/8      272 M4549 Rob Roberts             M4549 M 49 Staunton        VA 1:03:05.4 10:11 

   99   5/10     318 M0114 Webber Moore            M0114 M 12 Flint Hill      VA 1:03:12.2 10:12 

  100   6/10     212 M0114 Andrew Loock            M0114 M 12 Amissville      VA 1:03:12.5 10:12 

  101   9/17     329 M6064 Steve Wines             M6064 M 60 Marshall        VA 1:03:19.1 10:13 

  102   3/9        2 F4044 Katrina Fisher          F4044 F 41 Warrenton       VA 1:03:34.3 10:16 

  103   6/14     158 F3539 Molly Abraham           F3539 F 37 Jeffersonton    VA 1:04:05.0 10:21 

  104   3/11     138 M5054 Robert Bannister        M5054 M 52 Sperryville     VA 1:04:05.2 10:21 

  105   7/8      159 M4549 Aubrey Thornton         M4549 M 49 Mc Lean         VA 1:04:05.7 10:21 

  106   2/2      281 M2024 Josh Racer              M2024 M 22 Amissville      VA 1:04:09.2 10:21 

  107   7/25     235 F5559 Julie Stewart           F5559 F 55 Washington      DC 1:04:56.9 10:29 

  108   5/23     282 F5054 Kathleen Pugh           F5054 F 52 Washington      DC 1:04:56.9 10:29 

  109   6/23     290 F5054 Kyle Cobb               F5054 F 50 Sperryville     VA 1:04:57.0 10:29 

  110   4/11     279 M5054 Dave Salwen             M5054 M 54 Washington      DC 1:05:08.9 10:31 

  111   4/5      285 F2529 Aliza Lambert           F2529 F 28 Richmond        VA 1:05:23.7 10:33 

  112   5/11     226 M5054 Joe Gallagher           M5054 M 51 Mount Airy      MD 1:05:36.1 10:35 

  113   4/9      210 F4044 Christina Loock         F4044 F 43 Amissville      VA 1:05:45.1 10:37 

  114  10/17     299 M6064 David McGloin           M6064 M 62 Washington      DC 1:05:48.9 10:37 

  115   7/14      54 F4549 Linda Dozier            F4549 F 45 Manassas        VA 1:06:06.2 10:40 

  116   2/5      184 F6064 Valerie Storer          F6064 F 64 Winchester      VA 1:06:07.2 10:40 

  117   7/23     139 F5054 Veronica Sweeney        F5054 F 50 Mc Lean         VA 1:06:57.1 10:48 

  118   5/9      302 F4044 Nicole Brady            F4044 F 43 FLINT HILL      VA 1:07:06.8 10:50 

  119   6/11     101 M5054 James Secrist           M5054 M 53 Roanoke         VA 1:07:27.3 10:53 

  120   8/23     300 F5054 Sarah Vecere            F5054 F 50 Roanoke         VA 1:07:27.3 10:53 

  121  11/17     140 M6064 James Sweeney           M6064 M 63 Mc Lean         VA 1:07:30.0 10:54 

  122   1/6      288 F6569 Lynne Kritter           F6569 F 65 Culpeper        VA 1:07:53.1 10:57 

  123   7/14     135 F3539 Leslie Huber            F3539 F 37 Arlington       VA 1:07:53.2 10:57 

  124   8/14     274 F3539 Amber Pack              F3539 F 38 Arlington       VA 1:07:54.3 10:58 

  125   9/14     156 F3539 Heather Watkins         F3539 F 39 winchester      VA 1:07:54.8 10:58 

  126   1/1       14 F2024 Hope Hendershot         F2024 F 21 Manheim         PA 1:07:56.1 10:58 

  127  10/14      10 F3539 Amy Schryver            F3539 F 36 Arlington       VA 1:07:58.5 10:58 

  128  12/17     171 M6064 John Warzinski          M6064 M 62 Etlan           VA 1:08:09.7 11:00 

  129   5/6      161 F3034 Bethany Gullman         F3034 F 34 Alexandria      VA 1:08:10.6 11:00 

  130   7/10     268 M0114 John Runge              M0114 M 11 Castleton       VA 1:08:15.3 11:01 

  131   8/10     314 M0114 Elliott Feeney          M0114 M 11 Marshall        VA 1:08:15.6 11:01 

  132   8/14      99 F4549 Leila Nowroozi          F4549 F 49 Arlington       VA 1:08:46.7 11:06 

  133   8/25     185 F5559 Lisa Minney             F5559 F 55 Stephens City   VA 1:08:56.0 11:08 

  134  13/17     294 M6064 Moshe Shtuhl            M6064 M 63 Reston          VA 1:09:01.1 11:08 

  135   2/6       88 F6569 Jane Smith              F6569 F 69 Sperryville     VA 1:09:49.1 11:16 

  136   6/13      79 M6569 Bernie Carroll          M6569 M 66 Bealeton        VA 1:09:52.7 11:17 

  137   9/10     155 M3539 Ray Watkins             M3539 M 37 Winchester      VA 1:10:03.4 11:18 

  138  14/17     225 M6064 Robert Totten           M6064 M 60 Warrenton       VA 1:10:13.6 11:20 

  139   7/13     110 M6569 dennis gates            M6569 M 67 Haymarket       VA 1:10:14.9 11:20 

  140  11/14     125 F3539 Clarissa Pintado        F3539 F 35 Alexandria      VA 1:10:25.2 11:22 

  141   1/2      245 M7074 Chris Parrish           M7074 M 73 Amissville      VA 1:11:02.3 11:28 

  142  13/22     322 M5559 Michael Beach           M5559 M 56 boston          VA 1:11:19.6 11:31 

  143   9/25     202 F5559 Renate Shields          F5559 F 57 Warrenton       VA 1:12:28.5 11:42 

  144  14/22     248 M5559 John Masterson          M5559 M 59 Washington      VA 1:13:11.9 11:49 

  145   6/9      334 F4044 Erin Bannister          F4044 F 40 Centreville     VA 1:13:47.3 11:55 

  146   2/2      340 M1519 Matt Nocko              M1519 M 19 Mineral         VA 1:15:14.0 12:09 

  147  12/14     204 F3539 Jami Starling           F3539 F 39 Harrisonburg    VA 1:15:24.4 12:10 

  148  15/22     168 M5559 Paul Dowling            M5559 M 57 Arlington       VA 1:15:47.7 12:14 

  149  10/10     252 M3539 Seth Turner             M3539 M 37 Washington      DC 1:15:58.7 12:16 

  150  10/11     233 M4044 Wesley Kerr             M4044 M 44 Alexandria      VA 1:15:59.3 12:16 

  151  16/22     106 M5559 Drew Mitchell           M5559 M 56 Washington      VA 1:16:00.1 12:16 

  152   9/14     223 F4549 Jenny Zaccarine         F4549 F 49 Chesterfield    VA 1:16:13.7 12:18 

  153  15/17     222 M6064 Dave Gillis             M6064 M 61 Suffolk         VA 1:16:14.0 12:18 

  154   2/3      328 F1519 Arella Nagle            F1519 F 15 Flint Hill      VA 1:16:22.3 12:20 

  155  10/25     128 F5559 Cyndy Norford           F5559 F 58 Reston          VA 1:16:47.7 12:24 

  156   8/13      12 M6569 Patrick Thornton        M6569 M 68 Boston          VA 1:16:55.4 12:25 

  157   3/5      271 F6064 sandra brannock         F6064 F 60 Amissville      VA 1:16:57.7 12:25 

  158  16/17     270 M6064 guy brannock            M6064 M 62 Amissville      VA 1:16:57.7 12:25 

  159   9/23     295 F5054 Jessica Burleson        F5054 F 51 Flint Hill      VA 1:17:04.2 12:26 

  160  10/23     296 F5054 Lisa Field              F5054 F 51 Warrenton       VA 1:17:04.2 12:26 

  161   7/11      77 M5054 Jorge Castillo          M5054 M 54 Linden          VA 1:17:08.1 12:27 

  162  13/14      52 F3539 Christine Carney        F3539 F 39 Washington      VA 1:17:38.5 12:32 

  163  11/25     118 F5559 Klara Varady            F5559 F 57 Remington       VA 1:17:38.7 12:32 

  164  11/23     258 F5054 Deanne McGhee           F5054 F 51 Warrenton       VA 1:18:12.0 12:37 

  165  10/14      97 F4549 Angela Eichelberger     F4549 F 47 Madison         VA 1:18:12.1 12:37 

  166  17/22     259 M5559 Barry Aron              M5559 M 58 Warrenton       VA 1:18:13.7 12:38 

  167   9/13     186 M6569 Mark Ramey              M6569 M 68 Sperryville     VA 1:18:17.5 12:38 

  168  11/14     132 F4549 Aimee Linnert           F4549 F 47 Washington      PA 1:20:00.7 12:55 

  169  17/17     305 M6064 Rodney Grandon          M6064 M 61 Winchester      VA 1:20:05.6 12:56 

  170   4/5      181 F6064 Bernardine Olson        F6064 F 61 Woodville       VA 1:20:06.0 12:56 

  171   1/2       47 F7579 margaret west           F7579 F 77 Washington      DC 1:20:17.9 12:58 

  172  18/22     298 M5559 Mike Smith              M5559 M 56 Ashton          MD 1:20:19.9 12:58 

  173   3/3       35 F1519 Mia Nocco               F1519 F 17 Mineral         VA 1:22:55.5 13:23 

  174  11/11     214 M4044 Charles Thompson        M4044 M 40 Culpeper        VA 1:23:16.9 13:26 

  175  10/13      89 M6569 Jeff Smith              M6569 M 69 Sperryville     VA 1:25:28.5 13:48 

  176  12/23      55 F5054 Anne Roberts-Smith      F5054 F 52 Ashton          MD 1:25:35.8 13:49 

  177  14/14     243 F3539 Sarah Prince            F3539 F 37 Fredericksburg  VA 1:26:48.3 14:01 

  178   4/8      126 F0114 Julianna Butler         F0114 F 14 Washington      VA 1:27:07.4 14:04 

  179   1/4       80 M7579 James Necci             M7579 M 78 Amissville      VA 1:27:10.0 14:04 

  180   3/6      203 F6569 Colleen Snyder          F6569 F 65 Linden          VA 1:27:17.6 14:05 

  181   2/2      116 M7074 David Hendershot        M7074 M 74 Front Royal     VA 1:27:36.6 14:08 

  182  11/13      67 M6569 Karl Brotzman           M6569 M 69 Washington      VA 1:28:56.8 14:21 

  183  12/25     280 F5559 Barrett Tilney          F5559 F 56 Washington      DC 1:29:09.3 14:23 

  184  13/25     166 F5559 Monica Fernandi         F5559 F 57 Flint Hill      VA 1:29:17.4 14:25 

  185  14/25     247 F5559 Desiree Masterson       F5559 F 58 Washington      VA 1:29:18.0 14:25 

  186   5/8      323 F0114 Olivia Korte            F0114 F 13 Flint Hill      VA 1:29:32.4 14:27 

  187  12/14     238 F4549 Roxie Houge             F4549 F 49 Washington      DC 1:29:33.0 14:27 

  188  13/23     239 F5054 Ulrike Reichert         F5054 F 54 Washington      DC 1:29:33.0 14:27 

  189   6/8      303 F0114 Tana Brady              F0114 F 13 FLINT HILL      VA 1:29:36.4 14:28 

  190  12/13      78 M6569 Randal Joyner           M6569 M 65 Linden          VA 1:29:49.4 14:30 

  191  13/14     129 F4549 Joy Jones               F4549 F 49 Reston          VA 1:29:50.6 14:30 

  192  14/14     130 F4549 Vicki Lyon              F4549 F 46 Reston          VA 1:29:50.7 14:30 

  193  15/25      63 F5559 Jana Froeling           F5559 F 59 Amissville      VA 1:30:52.2 14:40 

  194  16/25      64 F5559 Melissa Schooler        F5559 F 55 Amissville      VA 1:31:44.9 14:48 

  195  14/23     145 F5054 Chris Tucker            F5054 F 52 Bealeton        VA 1:31:48.2 14:49 

  196  15/23     144 F5054 Karen Cerra             F5054 F 51 Flint Hill      VA 1:31:48.9 14:49 

  197   7/8      102 F0114 Frida Secrist           F0114 F 12 Charlotte       NC 1:31:49.3 14:49 

  198   2/4       38 M7579 Mike Hendershot         M7579 M 79 Hilliard        OH 1:34:03.6 15:11 

  199   4/6      321 F6569 mary wooldridge         F6569 F 65 boston          VA 1:34:04.8 15:11 

  200  17/25      56 F5559 Amy Burnett             F5559 F 58 Washington      VA 1:35:31.0 15:25 

  201   5/5      316 M3034 Dominique Long          M3034 M 31 Culpeper        VA 1:35:34.9 15:25 

  202   5/5      315 F2529 Taylor Stynes           F2529 F 28 Culpeper        VA 1:35:35.3 15:26 

  203  16/23     278 F5054 camille racer           F5054 F 54 Amissville      VA 1:35:40.2 15:26 

  204   7/9      146 F4044 Emmy Bailey             F4044 F 44 Springfield     VA 1:39:16.4 16:01 

  205   8/9       13 F4044 Grace Williams          F4044 F 40 Culpeper        VA 1:39:16.8 16:01 

  206   8/11     269 M5054 Chris Runge             M5054 M 54 Castleton       VA 1:39:37.9 16:05 

  207  17/23     267 F5054 Susan Runge             F5054 F 51 Castleton       VA 1:39:39.0 16:05 

  208  18/25     229 F5559 Teri Jackson            F5559 F 56 Marshall        VA 1:41:05.7 16:19 

  209   5/6      213 F6569 Pat Loock               F6569 F 67 Warrenton       VA 1:41:05.7 16:19 

  210  19/25     332 F5559 Kathleen Benway         F5559 F 57 Washington      DC 1:41:16.1 16:20 

  211  20/25     317 F5559 Laura Mazzarella        F5559 F 55 Arlington       VA 1:41:16.1 16:21 

  212  21/25      53 F5559 Beth Delaney            F5559 F 59 Washington      DC 1:41:17.6 16:21 

  213   9/10     309 M0114 Mac Wofford             M0114 M 11 Sperryville     VA 1:43:03.5 16:38 

  214   8/8      162 M4549 Keith Hudspeth          M4549 M 46 Washington      DC 1:43:21.9 16:41 

  215  19/22     231 M5559 John Eisenhart          M5559 M 56 Huntly          VA 1:43:22.1 16:41 

  216  22/25      71 F5559 Kymber Messersmith      F5559 F 58 Huntly          VA 1:43:22.2 16:41 

  217   9/11     163 M5054 Mike Cheek              M5054 M 51 Washington      DC 1:43:23.0 16:41 

  218   2/2      256 F7579 Gwen Bates              F7579 F 79 Huntly          VA 1:44:27.7 16:51 

  219  20/22     264 M5559 Joe Kent                M5559 M 56 Hume            VA 1:44:50.1 16:55 

  220  23/25     263 F5559 Tamara Fleming          F5559 F 56 Hume            VA 1:44:50.3 16:55 

  221  18/23     337 F5054 Jill Bennett            F5054 F 53 Herndon         VA 1:45:04.1 16:57 

  222  10/11      18 M5054 Neil Kirr               M5054 M 53 Reston          VA 1:45:06.3 16:58 

  223  19/23      17 F5054 Janna Kirr              F5054 F 53 Reston          VA 1:45:07.5 16:58 

  224  24/25     277 F5559 Cole Johnson            F5559 F 55 Woodvillewoodvi VA 1:45:28.8 17:01 

  225  20/23     311 F5054 Susan Whitson           F5054 F 53 WashingtonWashi VA 1:45:29.0 17:01 

  226   6/6      293 F3034 Gwen Shtuhl             F3034 F 33 Reston          VA 1:45:55.7 17:06 

  227  11/11     339 M5054 Damon Feldman           M5054 M 54 Reston          VA 1:45:56.7 17:06 

  228  25/25     338 F5559 Robin Feldman           F5559 F 55 Reston          VA 1:45:58.5 17:06 

  229   9/9      261 F4044 Sinead Arndt            F4044 F 42 Washington      VA 1:46:52.1 17:15 

  230  21/23     260 F5054 Miranda Hope            F5054 F 50 Flint Hill      VA 1:46:53.5 17:15 

  231  10/10     312 M0114 Dryden Whitson          M0114 M 12 WashingtonWashi VA 1:49:50.7 17:44 

  232  22/23     244 F5054 Carol James             F5054 F 54 Fredericksburg  VA 1:51:11.2 17:56 

  233  21/22     236 M5559 Sean Roe                M5559 M 55 Front Royal     VA 1:51:22.5 17:58 

  234   3/4      250 M7579 Graeme D. Bisdee        M7579 M 75 Cape Charles    VA 1:51:31.3 18:00 

  235  22/22     333 M5559 David Smutny            M5559 M 55 Washington      DC 1:51:32.6 18:00 

  236   6/6      251 F6569 Helen K. Lewis          F6569 F 66 Cape Charles    VA 1:51:32.6 18:00 

  237   4/4      257 M7579 Ralph Bates             M7579 M 79 Huntly          VA 1:52:20.9 18:08 

  238   5/5      148 F6064 Jennifer Aldrich Aldric F6064 F 61 Huntly          VA 1:52:21.3 18:08 

  239   8/8      170 F0114 Anna Dowling            F0114 F  7 Arlington       VA 1:57:21.1 18:56 

  240  13/13      40 M6569 Jay Branscome           M6569 M 65 Hume            VA 1:58:32.1 19:08 

  241  23/23      39 F5054 Iris Branscome          F5054 F 50 Hume            VA 2:03:01.1 19:51

 

43rd Annual Fodderstack 10K Classic

08/21/2021

Washington, VA

Timed by Racine MultiSports

www.RacineMultiSports.com

 

                  ********** AWARDS LIST  **************

 

               ********** OVERALL-MALE-10K RESULTS *********

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

 

    1   191 M3539 Ed Herbst               M3539 M 37 Washington      DC   35:58.2  5:49 

    2   197 M3034 Juan Tisera             M3034 M 32 Charlotte       NC   36:16.6  5:52 

    3   190 M2529 Ben Lambert             M2529 M 27 Richmond        VA   39:22.3  6:22 

              ********** OVERALL-FEMALE-10K RESULTS *********

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    58 F3539 Rachel Savering         F3539 F 36 Rixeyville      VA   43:52.7  7:05 

    2   199 F2529 Kaitlin Jeffries        F2529 F 28 Baltimore       MD   48:33.6  7:50 

    3   141 F5054 Christie Yang           F5054 F 50 Arlington       VA   49:15.4  7:57 

                                                        

                ********** AGE DIVISION AWARDS ***********

 

                          MALE AGE GROUP:  1 - 14

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   211 M0114 David Loock             M0114 M 14 AMISSVILLE      VA   48:06.1  7:46 

    2   310 M0114 Will Wofford            M0114 M 13 Sperryville     VA   52:58.6  8:33 

    3   304 M0114 Ty Brady                M0114 M 10 FLINT HILL      VA   55:04.0  8:53 

                         FEMALE AGE GROUP:  1 - 14

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   179 F0114 Gianna Earl             F0114 F 14 Warrenton       VA   53:51.3  8:42 

    2   275 F0114 Katie Johnson           F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA   57:30.7  9:17 

    3   276 F0114 Sarah Johnson           F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA   58:03.6  9:22 

                         MALE AGE GROUP:  15 - 19

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   228 M1519 Nicholas Plaksin        M1519 M 16 Sperryville     VA   45:38.1  7:22 

    2   340 M1519 Matt Nocko              M1519 M 19 Mineral         VA 1:15:14.0 12:09 

                        FEMALE AGE GROUP:  15 - 19

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   178 F1519 Allie Earl              F1519 F 17 Warrenton       VA   57:03.7  9:13 

    2   328 F1519 Arella Nagle            F1519 F 15 Flint Hill      VA 1:16:22.3 12:20 

    3    35 F1519 Mia Nocco               F1519 F 17 Mineral         VA 1:22:55.5 13:23 

                         MALE AGE GROUP:  20 - 24

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   198 M2024 Nate Jeffries           M2024 M 22 Charlotte       NC   40:49.3  6:36 

    2   281 M2024 Josh Racer              M2024 M 22 Amissville      VA 1:04:09.2 10:21 

                        FEMALE AGE GROUP:  20 - 24

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    14 F2024 Hope Hendershot         F2024 F 21 Manheim         PA 1:07:56.1 10:58 

 

                         MALE AGE GROUP:  25 - 29

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   286 M2529 Dylan Denter            M2529 M 26 Winchester      VA   41:43.5  6:44 

    2   200 M2529 Daniel Constable        M2529 M 28 Midland         VA   51:25.5  8:18 

                        FEMALE AGE GROUP:  25 - 29

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   227 F2529 Taylor Snowden          F2529 F 28 Ruckersville    VA   54:40.6  8:50 

    2   180 F2529 Susanna Orr             F2529 F 26 Midland         VA   57:00.4  9:12 

    3   285 F2529 Aliza Lambert           F2529 F 28 Richmond        VA 1:05:23.7 10:33 

                         MALE AGE GROUP:  30 - 34

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   124 M3034 Taylor Monroe           M3034 M 34 Henrico         VA   39:55.0  6:27 

    2   192 M3034 Samuel Carolus          M3034 M 30 Hanover         MD   42:49.6  6:55 

    3   284 M3034 Ryan Dickerson          M3034 M 31 Washington      DC   48:50.9  7:53 

                        FEMALE AGE GROUP:  30 - 34

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   289 F3034 Elena Kritter           F3034 F 31 Culpeper        VA   51:03.1  8:15 

    2     1 F3034 LESLIE MACQUILLIAM      F3034 F 34 Warrenton       VA   55:08.9  8:54 

    3   100 F3034 Cody Scarsella          F3034 F 34 Warrenton       VA   55:09.0  8:54 

                         MALE AGE GROUP:  35 - 39

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   123 M3539 Forrester Safford       M3539 M 39 Culpeper        VA   40:30.9  6:33 

    2   131 M3539 Jason Clark             M3539 M 38 Washington      PA   47:19.7  7:39 

    3   120 M3539 Justin Proctor          M3539 M 35 Front Royal     VA   49:35.4  8:00 

                        FEMALE AGE GROUP:  35 - 39

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   133 F3539 Mandie Sayers           F3539 F 37 Jeffersonton    VA   52:22.4  8:27 

    2   160 F3539 Wendy Stark             F3539 F 37 Stephenson      VA   55:02.7  8:53 

    3   189 F3539 Sarah Scott             F3539 F 36 Boston          VA   56:12.0  9:04 

                         MALE AGE GROUP:  40 - 44

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   254 M4044 Andrew Merritt          M4044 M 41 Culpeper        VA   42:02.3  6:47 

    2   242 M4044 James Lewis             M4044 M 42 Warrenton       VA   45:01.9  7:16 

    3    70 M4044 Nikolai Matveev         M4044 M 40 Flint Hill      VA   51:40.6  8:21 

                        FEMALE AGE GROUP:  40 - 44

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    94 F4044 Lori Bartczak           F4044 F 44 Madison         VA 1:00:26.1  9:45 

    2    48 F4044 Ruth Jeantet            F4044 F 40 Falls Church    VA 1:02:41.0 10:07 

    3     2 F4044 Katrina Fisher          F4044 F 41 Warrenton       VA 1:03:34.3 10:16 

                         MALE AGE GROUP:  45 - 49

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    98 M4549 Reynolds Wilson         M4549 M 49 Arlington       VA   41:48.4  6:45 

    2   206 M4549 Joshua Harvey           M4549 M 45 Flint Hill      VA   51:37.4  8:20 

    3   187 M4549 Travis Patton           M4549 M 45 Front Royal     VA   51:40.3  8:21 

                        FEMALE AGE GROUP:  45 - 49

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   173 F4549 Kristine Martinez       F4549 F 46 Washington      DC   53:42.8  8:40 

    2   327 F4549 Nicole Nagle            F4549 F 48 Flint Hill      VA   57:05.9  9:13 

    3   177 F4549 Katie Ignaszewski       F4549 F 49 Madison         VA   58:55.4  9:31 

 

                         MALE AGE GROUP:  50 - 54

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    91 M5054 Jake Secrist            M5054 M 50 Charlotte       NC   45:46.0  7:23 

    2   150 M5054 Tim Clites              M5054 M 51 Middleburg      VA 1:02:27.1 10:05 

    3   138 M5054 Robert Bannister        M5054 M 52 Sperryville     VA 1:04:05.2 10:21 

                        FEMALE AGE GROUP:  50 - 54

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   175 F5054 Elizabeth Brinsfield    F5054 F 50 Des Moines      IA 1:00:04.3  9:42 

    2   157 F5054 Elizabeth Dranitzke     F5054 F 53 Washington      DC 1:00:27.0  9:45 

    3   201 F5054 Caryn Ernst             F5054 F 52 Washington      DC 1:00:27.2  9:46 

                         MALE AGE GROUP:  55 - 59

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   307 M5559 Mario Zuniga            M5559 M 57 Front Royal     VA   42:39.1  6:53 

    2    75 M5559 Chris Campbell          M5559 M 57 Louisa          VA   43:11.1  6:58 

    3   119 M5559 Duane Williamson        M5559 M 58 Warrenton       VA   47:02.7  7:36 

                        FEMALE AGE GROUP:  55 - 59

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   164 F5559 Sally Pontarelli        F5559 F 56 Culpeper        VA   51:43.8  8:21 

    2   224 F5559 Lisa Totten             F5559 F 56 Warrenton       VA   55:21.7  8:56 

    3   136 F5559 Corinne Kirk            F5559 F 55 Martinsburg     WV   57:40.8  9:19 

                         MALE AGE GROUP:  60 - 64

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   105 M6064 James Bedow             M6064 M 61 Marshall        VA   52:31.1  8:29 

    2   196 M6064 Tom Strange             M6064 M 60 Warrenton       VA   54:03.5  8:44 

    3    92 M6064 Leonard McGill          M6064 M 63 Flint Hill      VA   54:48.8  8:51 

                        FEMALE AGE GROUP:  60 - 64

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   122 F6064 Stephanie Danahy        F6064 F 64 Winchester      VA   56:50.8  9:11 

    2   184 F6064 Valerie Storer          F6064 F 64 Winchester      VA 1:06:07.2 10:40 

    3   271 F6064 sandra brannock         F6064 F 60 Amissville      VA 1:16:57.7 12:25 

                         MALE AGE GROUP:  65 - 69

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   241 M6569 David Royle             M6569 M 66 Washington      DC   50:06.9  8:05 

    2   117 M6569 Paul Spencer            M6569 M 66 Remington       VA   58:57.5  9:31 

    3   151 M6569 James Deal              M6569 M 67 Sperryville     VA 1:01:12.5  9:53 

                        FEMALE AGE GROUP:  65 - 69

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   288 F6569 Lynne Kritter           F6569 F 65 Culpeper        VA 1:07:53.1 10:57 

    2    88 F6569 Jane Smith              F6569 F 69 Sperryville     VA 1:09:49.1 11:16 

    3   203 F6569 Colleen Snyder          F6569 F 65 Linden          VA 1:27:17.6 14:05 

                         MALE AGE GROUP:  70 - 74

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1   245 M7074 Chris Parrish           M7074 M 73 Amissville      VA 1:11:02.3 11:28 

    2   116 M7074 David Hendershot        M7074 M 74 Front Royal     VA 1:27:36.6 14:08 

                        FEMALE AGE GROUP:  70 - 74

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

                         MALE AGE GROUP:  75 - 79

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    80 M7579 James Necci             M7579 M 78 Amissville      VA 1:27:10.0 14:04 

    2    38 M7579 Mike Hendershot         M7579 M 79 Hilliard        OH 1:34:03.6 15:11 

    3   250 M7579 Graeme D. Bisdee        M7579 M 75 Cape Charles    VA 1:51:31.3 18:00 

 

                        FEMALE AGE GROUP:  75 - 79

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

    1    47 F7579 margaret west           F7579 F 77 Washington      DC 1:20:17.9 12:58 

    2   256 F7579 Gwen Bates              F7579 F 79 Huntly          VA 1:44:27.7 16:51 

                         MALE AGE GROUP:  80 - 98

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

                        FEMALE AGE GROUP:  80 - 98

Place Bib   Div   Name                    Div   S Ag City            St Time      Pace     

===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= ===== 

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