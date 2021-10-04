After a pandemic pause last year, the Fodderstack 10-k Classic — a Rappahannock tradition now in its 43rd year — returned Saturday. Hundreds of runners made the trek from Flint Hill to Washington.
We'll have full results soon; in the meantime, a photo album of the festivities:
10K Results
43rd Annual Fodderstack 10K Classic
08/21/2021
Washington, VA
Timed by Racine MultiSports
Place Div/Tot Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
1 1/10 191 M3539 Ed Herbst M3539 M 37 Washington DC 35:58.2 5:49
2 1/5 197 M3034 Juan Tisera M3034 M 32 Charlotte NC 36:16.6 5:52
3 1/3 190 M2529 Ben Lambert M2529 M 27 Richmond VA 39:22.3 6:22
4 2/5 124 M3034 Taylor Monroe M3034 M 34 Henrico VA 39:55.0 6:27
5 2/10 123 M3539 Forrester Safford M3539 M 39 Culpeper VA 40:30.9 6:33
6 1/2 198 M2024 Nate Jeffries M2024 M 22 Charlotte NC 40:49.3 6:36
7 2/3 286 M2529 Dylan Denter M2529 M 26 Winchester VA 41:43.5 6:44
8 1/8 98 M4549 Reynolds Wilson M4549 M 49 Arlington VA 41:48.4 6:45
9 1/11 254 M4044 Andrew Merritt M4044 M 41 Culpeper VA 42:02.3 6:47
10 1/22 307 M5559 Mario Zuniga M5559 M 57 Front Royal VA 42:39.1 6:53
11 3/5 192 M3034 Samuel Carolus M3034 M 30 Hanover MD 42:49.6 6:55
12 2/22 75 M5559 Chris Campbell M5559 M 57 Louisa VA 43:11.1 6:58
13 1/14 58 F3539 Rachel Savering F3539 F 36 Rixeyville VA 43:52.7 7:05
14 2/11 242 M4044 James Lewis M4044 M 42 Warrenton VA 45:01.9 7:16
15 1/2 228 M1519 Nicholas Plaksin M1519 M 16 Sperryville VA 45:38.1 7:22
16 1/11 91 M5054 Jake Secrist M5054 M 50 Charlotte NC 45:46.0 7:23
17 3/22 119 M5559 Duane Williamson M5559 M 58 Warrenton VA 47:02.7 7:36
18 3/10 131 M3539 Jason Clark M3539 M 38 Washington PA 47:19.7 7:39
19 4/22 57 M5559 Xu Duan M5559 M 56 Front Royal VA 47:46.3 7:43
20 1/10 211 M0114 David Loock M0114 M 14 AMISSVILLE VA 48:06.1 7:46
21 1/5 199 F2529 Kaitlin Jeffries F2529 F 28 Baltimore MD 48:33.6 7:50
22 4/5 284 M3034 Ryan Dickerson M3034 M 31 Washington DC 48:50.9 7:53
23 1/23 141 F5054 Christie Yang F5054 F 50 Arlington VA 49:15.4 7:57
24 4/10 120 M3539 Justin Proctor M3539 M 35 Front Royal VA 49:35.4 8:00
25 5/10 336 M3539 John Daniel M3539 M 36 Centerville VA 49:59.4 8:04
26 1/13 241 M6569 David Royle M6569 M 66 Washington DC 50:06.9 8:05
27 5/22 266 M5559 Andy Neuman M5559 M 58 Boulder CO 50:47.7 8:12
28 1/6 289 F3034 Elena Kritter F3034 F 31 Culpeper VA 51:03.1 8:15
29 3/3 200 M2529 Daniel Constable M2529 M 28 Midland VA 51:25.5 8:18
30 2/8 206 M4549 Joshua Harvey M4549 M 45 Flint Hill VA 51:37.4 8:20
31 3/8 187 M4549 Travis Patton M4549 M 45 Front Royal VA 51:40.3 8:21
32 3/11 70 M4044 Nikolai Matveev M4044 M 40 Flint Hill VA 51:40.6 8:21
33 1/25 164 F5559 Sally Pontarelli F5559 F 56 Culpeper VA 51:43.8 8:21
34 2/14 133 F3539 Mandie Sayers F3539 F 37 Jeffersonton VA 52:22.4 8:27
35 1/17 105 M6064 James Bedow M6064 M 61 Marshall VA 52:31.1 8:29
36 4/8 33 M4549 Steve Gass M4549 M 45 Linden VA 52:54.2 8:32
37 2/10 310 M0114 Will Wofford M0114 M 13 Sperryville VA 52:58.6 8:33
38 4/11 301 M4044 Jason Brady M4044 M 43 Flint Hill VA 53:26.3 8:38
39 5/11 217 M4044 Matthew Hahn M4044 M 44 Arlington VA 53:37.3 8:39
40 1/14 173 F4549 Kristine Martinez F4549 F 46 Washington DC 53:42.8 8:40
41 1/8 179 F0114 Gianna Earl F0114 F 14 Warrenton VA 53:51.3 8:42
42 2/17 196 M6064 Tom Strange M6064 M 60 Warrenton VA 54:03.5 8:44
43 2/5 227 F2529 Taylor Snowden F2529 F 28 Ruckersville VA 54:40.6 8:50
44 3/17 92 M6064 Leonard McGill M6064 M 63 Flint Hill VA 54:48.8 8:51
45 6/22 81 M5559 Joseph David M5559 M 58 Warrenton VA 54:51.7 8:51
46 6/10 331 M3539 Douglas Daley M3539 M 36 Haymarket VA 55:01.6 8:53
47 3/14 160 F3539 Wendy Stark F3539 F 37 Stephenson VA 55:02.7 8:53
48 3/10 304 M0114 Ty Brady M0114 M 10 FLINT HILL VA 55:04.0 8:53
49 2/6 1 F3034 LESLIE MACQUILLIAM F3034 F 34 Warrenton VA 55:08.9 8:54
50 3/6 100 F3034 Cody Scarsella F3034 F 34 Warrenton VA 55:09.0 8:54
51 2/25 224 F5559 Lisa Totten F5559 F 56 Warrenton VA 55:21.7 8:56
52 5/8 273 M4549 Jeff Hood M4549 M 48 Lovettsville VA 55:51.1 9:01
53 4/14 189 F3539 Sarah Scott F3539 F 36 Boston VA 56:12.0 9:04
54 6/11 324 M4044 Mark Kazmier M4044 M 40 Fredericksburg VA 56:22.7 9:06
55 7/22 96 M5559 Thomas Ousley M5559 M 55 Gainesville VA 56:24.8 9:06
56 7/10 104 M3539 Ben Jackson M3539 M 38 Washington VA 56:26.8 9:07
57 4/17 194 M6064 Jim Constable M6064 M 61 Midland VA 56:28.0 9:07
58 5/17 121 M6064 John Stacy M6064 M 64 Winchester VA 56:38.2 9:09
59 1/5 122 F6064 Stephanie Danahy F6064 F 64 Winchester VA 56:50.8 9:11
60 3/5 180 F2529 Susanna Orr F2529 F 26 Midland VA 57:00.4 9:12
61 1/3 178 F1519 Allie Earl F1519 F 17 Warrenton VA 57:03.7 9:13
62 2/14 327 F4549 Nicole Nagle F4549 F 48 Flint Hill VA 57:05.9 9:13
63 8/22 115 M5559 Kevin Cheetham M5559 M 57 Centreville VA 57:21.7 9:16
64 2/8 275 F0114 Katie Johnson F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA 57:30.7 9:17
65 9/22 291 M5559 John O'Neill M5559 M 55 Front Royal VA 57:33.7 9:18
66 5/14 205 F3539 Meghan Rogers F3539 F 39 Woodville VA 57:38.1 9:18
67 10/22 137 M5559 Douglas Jessup M5559 M 58 Front Royal VA 57:38.7 9:18
68 3/25 136 F5559 Corinne Kirk F5559 F 55 Martinsburg WV 57:40.8 9:19
69 4/10 325 M0114 Owen Kazmier M0114 M 12 Flint Hill VA 58:03.0 9:22
70 3/8 276 F0114 Sarah Johnson F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA 58:03.6 9:22
71 6/17 330 M6064 James Daley M6064 M 63 Lovettsville VA 58:08.2 9:23
72 11/22 15 M5559 Jeffrey Hendershot M5559 M 57 Manheim PA 58:24.2 9:26
73 4/25 230 F5559 Monika Bachmann F5559 F 56 Germantown MD 58:42.0 9:29
74 7/17 335 M6064 Michael Radam M6064 M 62 Alexandria VA 58:47.3 9:29
75 3/14 177 F4549 Katie Ignaszewski F4549 F 49 Madison VA 58:55.4 9:31
76 2/13 117 M6569 Paul Spencer M6569 M 66 Remington VA 58:57.5 9:31
77 7/11 209 M4044 Don Loock M4044 M 44 Amissville VA 59:38.4 9:38
78 12/22 287 M5559 Jonathan Grymes M5559 M 58 Warrenton VA 59:55.6 9:40
79 2/23 175 F5054 Elizabeth Brinsfield F5054 F 50 Des Moines IA 1:00:04.3 9:42
80 1/9 94 F4044 Lori Bartczak F4044 F 44 Madison VA 1:00:26.1 9:45
81 3/23 157 F5054 Elizabeth Dranitzke F5054 F 53 Washington DC 1:00:27.0 9:45
82 4/23 201 F5054 Caryn Ernst F5054 F 52 Washington DC 1:00:27.2 9:46
83 5/25 172 F5559 Catherine Flanagan F5559 F 55 Washington DC 1:00:27.3 9:46
84 4/6 283 F3034 Emma Raviv F3034 F 33 Washington DC 1:00:42.6 9:48
85 8/11 232 M4044 Tom Hassenboehler M4044 M 44 Washington DC 1:00:55.5 9:50
86 3/13 151 M6569 James Deal M6569 M 67 Sperryville VA 1:01:12.5 9:53
87 8/10 183 M3539 Samuel Smith M3539 M 36 Rockville MD 1:01:40.8 9:57
88 4/14 308 F4549 Kate Wofford F4549 F 45 Sperryville VA 1:01:50.4 9:59
89 4/13 262 M6569 Jim Adams M6569 M 66 Charlottesville VA 1:01:53.8 9:59
90 9/11 265 M4044 Hill Thomas M4044 M 44 Sperryville VA 1:02:04.0 10:01
91 8/17 107 M6064 James Rohr M6064 M 60 New Baltimore VA 1:02:17.4 10:03
92 5/14 149 F4549 Linda Clites F4549 F 49 Middleburg VA 1:02:26.9 10:05
93 2/11 150 M5054 Tim Clites M5054 M 51 Middleburg VA 1:02:27.1 10:05
94 6/25 19 F5559 Tara Neuman F5559 F 58 Boulder CO 1:02:33.8 10:06
95 2/9 48 F4044 Ruth Jeantet F4044 F 40 Falls Church VA 1:02:41.0 10:07
96 5/13 50 M6569 Torney Van Acker M6569 M 67 Castleton VA 1:02:41.1 10:07
97 6/14 143 F4549 Jennifer Cuthbertson F4549 F 48 Front Royal VA 1:02:58.3 10:10
98 6/8 272 M4549 Rob Roberts M4549 M 49 Staunton VA 1:03:05.4 10:11
99 5/10 318 M0114 Webber Moore M0114 M 12 Flint Hill VA 1:03:12.2 10:12
100 6/10 212 M0114 Andrew Loock M0114 M 12 Amissville VA 1:03:12.5 10:12
101 9/17 329 M6064 Steve Wines M6064 M 60 Marshall VA 1:03:19.1 10:13
102 3/9 2 F4044 Katrina Fisher F4044 F 41 Warrenton VA 1:03:34.3 10:16
103 6/14 158 F3539 Molly Abraham F3539 F 37 Jeffersonton VA 1:04:05.0 10:21
104 3/11 138 M5054 Robert Bannister M5054 M 52 Sperryville VA 1:04:05.2 10:21
105 7/8 159 M4549 Aubrey Thornton M4549 M 49 Mc Lean VA 1:04:05.7 10:21
106 2/2 281 M2024 Josh Racer M2024 M 22 Amissville VA 1:04:09.2 10:21
107 7/25 235 F5559 Julie Stewart F5559 F 55 Washington DC 1:04:56.9 10:29
108 5/23 282 F5054 Kathleen Pugh F5054 F 52 Washington DC 1:04:56.9 10:29
109 6/23 290 F5054 Kyle Cobb F5054 F 50 Sperryville VA 1:04:57.0 10:29
110 4/11 279 M5054 Dave Salwen M5054 M 54 Washington DC 1:05:08.9 10:31
111 4/5 285 F2529 Aliza Lambert F2529 F 28 Richmond VA 1:05:23.7 10:33
112 5/11 226 M5054 Joe Gallagher M5054 M 51 Mount Airy MD 1:05:36.1 10:35
113 4/9 210 F4044 Christina Loock F4044 F 43 Amissville VA 1:05:45.1 10:37
114 10/17 299 M6064 David McGloin M6064 M 62 Washington DC 1:05:48.9 10:37
115 7/14 54 F4549 Linda Dozier F4549 F 45 Manassas VA 1:06:06.2 10:40
116 2/5 184 F6064 Valerie Storer F6064 F 64 Winchester VA 1:06:07.2 10:40
117 7/23 139 F5054 Veronica Sweeney F5054 F 50 Mc Lean VA 1:06:57.1 10:48
118 5/9 302 F4044 Nicole Brady F4044 F 43 FLINT HILL VA 1:07:06.8 10:50
119 6/11 101 M5054 James Secrist M5054 M 53 Roanoke VA 1:07:27.3 10:53
120 8/23 300 F5054 Sarah Vecere F5054 F 50 Roanoke VA 1:07:27.3 10:53
121 11/17 140 M6064 James Sweeney M6064 M 63 Mc Lean VA 1:07:30.0 10:54
122 1/6 288 F6569 Lynne Kritter F6569 F 65 Culpeper VA 1:07:53.1 10:57
123 7/14 135 F3539 Leslie Huber F3539 F 37 Arlington VA 1:07:53.2 10:57
124 8/14 274 F3539 Amber Pack F3539 F 38 Arlington VA 1:07:54.3 10:58
125 9/14 156 F3539 Heather Watkins F3539 F 39 winchester VA 1:07:54.8 10:58
126 1/1 14 F2024 Hope Hendershot F2024 F 21 Manheim PA 1:07:56.1 10:58
127 10/14 10 F3539 Amy Schryver F3539 F 36 Arlington VA 1:07:58.5 10:58
128 12/17 171 M6064 John Warzinski M6064 M 62 Etlan VA 1:08:09.7 11:00
129 5/6 161 F3034 Bethany Gullman F3034 F 34 Alexandria VA 1:08:10.6 11:00
130 7/10 268 M0114 John Runge M0114 M 11 Castleton VA 1:08:15.3 11:01
131 8/10 314 M0114 Elliott Feeney M0114 M 11 Marshall VA 1:08:15.6 11:01
132 8/14 99 F4549 Leila Nowroozi F4549 F 49 Arlington VA 1:08:46.7 11:06
133 8/25 185 F5559 Lisa Minney F5559 F 55 Stephens City VA 1:08:56.0 11:08
134 13/17 294 M6064 Moshe Shtuhl M6064 M 63 Reston VA 1:09:01.1 11:08
135 2/6 88 F6569 Jane Smith F6569 F 69 Sperryville VA 1:09:49.1 11:16
136 6/13 79 M6569 Bernie Carroll M6569 M 66 Bealeton VA 1:09:52.7 11:17
137 9/10 155 M3539 Ray Watkins M3539 M 37 Winchester VA 1:10:03.4 11:18
138 14/17 225 M6064 Robert Totten M6064 M 60 Warrenton VA 1:10:13.6 11:20
139 7/13 110 M6569 dennis gates M6569 M 67 Haymarket VA 1:10:14.9 11:20
140 11/14 125 F3539 Clarissa Pintado F3539 F 35 Alexandria VA 1:10:25.2 11:22
141 1/2 245 M7074 Chris Parrish M7074 M 73 Amissville VA 1:11:02.3 11:28
142 13/22 322 M5559 Michael Beach M5559 M 56 boston VA 1:11:19.6 11:31
143 9/25 202 F5559 Renate Shields F5559 F 57 Warrenton VA 1:12:28.5 11:42
144 14/22 248 M5559 John Masterson M5559 M 59 Washington VA 1:13:11.9 11:49
145 6/9 334 F4044 Erin Bannister F4044 F 40 Centreville VA 1:13:47.3 11:55
146 2/2 340 M1519 Matt Nocko M1519 M 19 Mineral VA 1:15:14.0 12:09
147 12/14 204 F3539 Jami Starling F3539 F 39 Harrisonburg VA 1:15:24.4 12:10
148 15/22 168 M5559 Paul Dowling M5559 M 57 Arlington VA 1:15:47.7 12:14
149 10/10 252 M3539 Seth Turner M3539 M 37 Washington DC 1:15:58.7 12:16
150 10/11 233 M4044 Wesley Kerr M4044 M 44 Alexandria VA 1:15:59.3 12:16
151 16/22 106 M5559 Drew Mitchell M5559 M 56 Washington VA 1:16:00.1 12:16
152 9/14 223 F4549 Jenny Zaccarine F4549 F 49 Chesterfield VA 1:16:13.7 12:18
153 15/17 222 M6064 Dave Gillis M6064 M 61 Suffolk VA 1:16:14.0 12:18
154 2/3 328 F1519 Arella Nagle F1519 F 15 Flint Hill VA 1:16:22.3 12:20
155 10/25 128 F5559 Cyndy Norford F5559 F 58 Reston VA 1:16:47.7 12:24
156 8/13 12 M6569 Patrick Thornton M6569 M 68 Boston VA 1:16:55.4 12:25
157 3/5 271 F6064 sandra brannock F6064 F 60 Amissville VA 1:16:57.7 12:25
158 16/17 270 M6064 guy brannock M6064 M 62 Amissville VA 1:16:57.7 12:25
159 9/23 295 F5054 Jessica Burleson F5054 F 51 Flint Hill VA 1:17:04.2 12:26
160 10/23 296 F5054 Lisa Field F5054 F 51 Warrenton VA 1:17:04.2 12:26
161 7/11 77 M5054 Jorge Castillo M5054 M 54 Linden VA 1:17:08.1 12:27
162 13/14 52 F3539 Christine Carney F3539 F 39 Washington VA 1:17:38.5 12:32
163 11/25 118 F5559 Klara Varady F5559 F 57 Remington VA 1:17:38.7 12:32
164 11/23 258 F5054 Deanne McGhee F5054 F 51 Warrenton VA 1:18:12.0 12:37
165 10/14 97 F4549 Angela Eichelberger F4549 F 47 Madison VA 1:18:12.1 12:37
166 17/22 259 M5559 Barry Aron M5559 M 58 Warrenton VA 1:18:13.7 12:38
167 9/13 186 M6569 Mark Ramey M6569 M 68 Sperryville VA 1:18:17.5 12:38
168 11/14 132 F4549 Aimee Linnert F4549 F 47 Washington PA 1:20:00.7 12:55
169 17/17 305 M6064 Rodney Grandon M6064 M 61 Winchester VA 1:20:05.6 12:56
170 4/5 181 F6064 Bernardine Olson F6064 F 61 Woodville VA 1:20:06.0 12:56
171 1/2 47 F7579 margaret west F7579 F 77 Washington DC 1:20:17.9 12:58
172 18/22 298 M5559 Mike Smith M5559 M 56 Ashton MD 1:20:19.9 12:58
173 3/3 35 F1519 Mia Nocco F1519 F 17 Mineral VA 1:22:55.5 13:23
174 11/11 214 M4044 Charles Thompson M4044 M 40 Culpeper VA 1:23:16.9 13:26
175 10/13 89 M6569 Jeff Smith M6569 M 69 Sperryville VA 1:25:28.5 13:48
176 12/23 55 F5054 Anne Roberts-Smith F5054 F 52 Ashton MD 1:25:35.8 13:49
177 14/14 243 F3539 Sarah Prince F3539 F 37 Fredericksburg VA 1:26:48.3 14:01
178 4/8 126 F0114 Julianna Butler F0114 F 14 Washington VA 1:27:07.4 14:04
179 1/4 80 M7579 James Necci M7579 M 78 Amissville VA 1:27:10.0 14:04
180 3/6 203 F6569 Colleen Snyder F6569 F 65 Linden VA 1:27:17.6 14:05
181 2/2 116 M7074 David Hendershot M7074 M 74 Front Royal VA 1:27:36.6 14:08
182 11/13 67 M6569 Karl Brotzman M6569 M 69 Washington VA 1:28:56.8 14:21
183 12/25 280 F5559 Barrett Tilney F5559 F 56 Washington DC 1:29:09.3 14:23
184 13/25 166 F5559 Monica Fernandi F5559 F 57 Flint Hill VA 1:29:17.4 14:25
185 14/25 247 F5559 Desiree Masterson F5559 F 58 Washington VA 1:29:18.0 14:25
186 5/8 323 F0114 Olivia Korte F0114 F 13 Flint Hill VA 1:29:32.4 14:27
187 12/14 238 F4549 Roxie Houge F4549 F 49 Washington DC 1:29:33.0 14:27
188 13/23 239 F5054 Ulrike Reichert F5054 F 54 Washington DC 1:29:33.0 14:27
189 6/8 303 F0114 Tana Brady F0114 F 13 FLINT HILL VA 1:29:36.4 14:28
190 12/13 78 M6569 Randal Joyner M6569 M 65 Linden VA 1:29:49.4 14:30
191 13/14 129 F4549 Joy Jones F4549 F 49 Reston VA 1:29:50.6 14:30
192 14/14 130 F4549 Vicki Lyon F4549 F 46 Reston VA 1:29:50.7 14:30
193 15/25 63 F5559 Jana Froeling F5559 F 59 Amissville VA 1:30:52.2 14:40
194 16/25 64 F5559 Melissa Schooler F5559 F 55 Amissville VA 1:31:44.9 14:48
195 14/23 145 F5054 Chris Tucker F5054 F 52 Bealeton VA 1:31:48.2 14:49
196 15/23 144 F5054 Karen Cerra F5054 F 51 Flint Hill VA 1:31:48.9 14:49
197 7/8 102 F0114 Frida Secrist F0114 F 12 Charlotte NC 1:31:49.3 14:49
198 2/4 38 M7579 Mike Hendershot M7579 M 79 Hilliard OH 1:34:03.6 15:11
199 4/6 321 F6569 mary wooldridge F6569 F 65 boston VA 1:34:04.8 15:11
200 17/25 56 F5559 Amy Burnett F5559 F 58 Washington VA 1:35:31.0 15:25
201 5/5 316 M3034 Dominique Long M3034 M 31 Culpeper VA 1:35:34.9 15:25
202 5/5 315 F2529 Taylor Stynes F2529 F 28 Culpeper VA 1:35:35.3 15:26
203 16/23 278 F5054 camille racer F5054 F 54 Amissville VA 1:35:40.2 15:26
204 7/9 146 F4044 Emmy Bailey F4044 F 44 Springfield VA 1:39:16.4 16:01
205 8/9 13 F4044 Grace Williams F4044 F 40 Culpeper VA 1:39:16.8 16:01
206 8/11 269 M5054 Chris Runge M5054 M 54 Castleton VA 1:39:37.9 16:05
207 17/23 267 F5054 Susan Runge F5054 F 51 Castleton VA 1:39:39.0 16:05
208 18/25 229 F5559 Teri Jackson F5559 F 56 Marshall VA 1:41:05.7 16:19
209 5/6 213 F6569 Pat Loock F6569 F 67 Warrenton VA 1:41:05.7 16:19
210 19/25 332 F5559 Kathleen Benway F5559 F 57 Washington DC 1:41:16.1 16:20
211 20/25 317 F5559 Laura Mazzarella F5559 F 55 Arlington VA 1:41:16.1 16:21
212 21/25 53 F5559 Beth Delaney F5559 F 59 Washington DC 1:41:17.6 16:21
213 9/10 309 M0114 Mac Wofford M0114 M 11 Sperryville VA 1:43:03.5 16:38
214 8/8 162 M4549 Keith Hudspeth M4549 M 46 Washington DC 1:43:21.9 16:41
215 19/22 231 M5559 John Eisenhart M5559 M 56 Huntly VA 1:43:22.1 16:41
216 22/25 71 F5559 Kymber Messersmith F5559 F 58 Huntly VA 1:43:22.2 16:41
217 9/11 163 M5054 Mike Cheek M5054 M 51 Washington DC 1:43:23.0 16:41
218 2/2 256 F7579 Gwen Bates F7579 F 79 Huntly VA 1:44:27.7 16:51
219 20/22 264 M5559 Joe Kent M5559 M 56 Hume VA 1:44:50.1 16:55
220 23/25 263 F5559 Tamara Fleming F5559 F 56 Hume VA 1:44:50.3 16:55
221 18/23 337 F5054 Jill Bennett F5054 F 53 Herndon VA 1:45:04.1 16:57
222 10/11 18 M5054 Neil Kirr M5054 M 53 Reston VA 1:45:06.3 16:58
223 19/23 17 F5054 Janna Kirr F5054 F 53 Reston VA 1:45:07.5 16:58
224 24/25 277 F5559 Cole Johnson F5559 F 55 Woodvillewoodvi VA 1:45:28.8 17:01
225 20/23 311 F5054 Susan Whitson F5054 F 53 WashingtonWashi VA 1:45:29.0 17:01
226 6/6 293 F3034 Gwen Shtuhl F3034 F 33 Reston VA 1:45:55.7 17:06
227 11/11 339 M5054 Damon Feldman M5054 M 54 Reston VA 1:45:56.7 17:06
228 25/25 338 F5559 Robin Feldman F5559 F 55 Reston VA 1:45:58.5 17:06
229 9/9 261 F4044 Sinead Arndt F4044 F 42 Washington VA 1:46:52.1 17:15
230 21/23 260 F5054 Miranda Hope F5054 F 50 Flint Hill VA 1:46:53.5 17:15
231 10/10 312 M0114 Dryden Whitson M0114 M 12 WashingtonWashi VA 1:49:50.7 17:44
232 22/23 244 F5054 Carol James F5054 F 54 Fredericksburg VA 1:51:11.2 17:56
233 21/22 236 M5559 Sean Roe M5559 M 55 Front Royal VA 1:51:22.5 17:58
234 3/4 250 M7579 Graeme D. Bisdee M7579 M 75 Cape Charles VA 1:51:31.3 18:00
235 22/22 333 M5559 David Smutny M5559 M 55 Washington DC 1:51:32.6 18:00
236 6/6 251 F6569 Helen K. Lewis F6569 F 66 Cape Charles VA 1:51:32.6 18:00
237 4/4 257 M7579 Ralph Bates M7579 M 79 Huntly VA 1:52:20.9 18:08
238 5/5 148 F6064 Jennifer Aldrich Aldric F6064 F 61 Huntly VA 1:52:21.3 18:08
239 8/8 170 F0114 Anna Dowling F0114 F 7 Arlington VA 1:57:21.1 18:56
240 13/13 40 M6569 Jay Branscome M6569 M 65 Hume VA 1:58:32.1 19:08
241 23/23 39 F5054 Iris Branscome F5054 F 50 Hume VA 2:03:01.1 19:51
43rd Annual Fodderstack 10K Classic
08/21/2021
Washington, VA
Timed by Racine MultiSports
********** AWARDS LIST **************
********** OVERALL-MALE-10K RESULTS *********
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
1 191 M3539 Ed Herbst M3539 M 37 Washington DC 35:58.2 5:49
2 197 M3034 Juan Tisera M3034 M 32 Charlotte NC 36:16.6 5:52
3 190 M2529 Ben Lambert M2529 M 27 Richmond VA 39:22.3 6:22
********** OVERALL-FEMALE-10K RESULTS *********
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 58 F3539 Rachel Savering F3539 F 36 Rixeyville VA 43:52.7 7:05
2 199 F2529 Kaitlin Jeffries F2529 F 28 Baltimore MD 48:33.6 7:50
3 141 F5054 Christie Yang F5054 F 50 Arlington VA 49:15.4 7:57
********** AGE DIVISION AWARDS ***********
MALE AGE GROUP: 1 - 14
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 211 M0114 David Loock M0114 M 14 AMISSVILLE VA 48:06.1 7:46
2 310 M0114 Will Wofford M0114 M 13 Sperryville VA 52:58.6 8:33
3 304 M0114 Ty Brady M0114 M 10 FLINT HILL VA 55:04.0 8:53
FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 179 F0114 Gianna Earl F0114 F 14 Warrenton VA 53:51.3 8:42
2 275 F0114 Katie Johnson F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA 57:30.7 9:17
3 276 F0114 Sarah Johnson F0114 F 12 Woodvillewoodvi VA 58:03.6 9:22
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 228 M1519 Nicholas Plaksin M1519 M 16 Sperryville VA 45:38.1 7:22
2 340 M1519 Matt Nocko M1519 M 19 Mineral VA 1:15:14.0 12:09
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 178 F1519 Allie Earl F1519 F 17 Warrenton VA 57:03.7 9:13
2 328 F1519 Arella Nagle F1519 F 15 Flint Hill VA 1:16:22.3 12:20
3 35 F1519 Mia Nocco F1519 F 17 Mineral VA 1:22:55.5 13:23
MALE AGE GROUP: 20 - 24
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 198 M2024 Nate Jeffries M2024 M 22 Charlotte NC 40:49.3 6:36
2 281 M2024 Josh Racer M2024 M 22 Amissville VA 1:04:09.2 10:21
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 14 F2024 Hope Hendershot F2024 F 21 Manheim PA 1:07:56.1 10:58
MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 286 M2529 Dylan Denter M2529 M 26 Winchester VA 41:43.5 6:44
2 200 M2529 Daniel Constable M2529 M 28 Midland VA 51:25.5 8:18
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 227 F2529 Taylor Snowden F2529 F 28 Ruckersville VA 54:40.6 8:50
2 180 F2529 Susanna Orr F2529 F 26 Midland VA 57:00.4 9:12
3 285 F2529 Aliza Lambert F2529 F 28 Richmond VA 1:05:23.7 10:33
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 124 M3034 Taylor Monroe M3034 M 34 Henrico VA 39:55.0 6:27
2 192 M3034 Samuel Carolus M3034 M 30 Hanover MD 42:49.6 6:55
3 284 M3034 Ryan Dickerson M3034 M 31 Washington DC 48:50.9 7:53
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 289 F3034 Elena Kritter F3034 F 31 Culpeper VA 51:03.1 8:15
2 1 F3034 LESLIE MACQUILLIAM F3034 F 34 Warrenton VA 55:08.9 8:54
3 100 F3034 Cody Scarsella F3034 F 34 Warrenton VA 55:09.0 8:54
MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 123 M3539 Forrester Safford M3539 M 39 Culpeper VA 40:30.9 6:33
2 131 M3539 Jason Clark M3539 M 38 Washington PA 47:19.7 7:39
3 120 M3539 Justin Proctor M3539 M 35 Front Royal VA 49:35.4 8:00
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 133 F3539 Mandie Sayers F3539 F 37 Jeffersonton VA 52:22.4 8:27
2 160 F3539 Wendy Stark F3539 F 37 Stephenson VA 55:02.7 8:53
3 189 F3539 Sarah Scott F3539 F 36 Boston VA 56:12.0 9:04
MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 254 M4044 Andrew Merritt M4044 M 41 Culpeper VA 42:02.3 6:47
2 242 M4044 James Lewis M4044 M 42 Warrenton VA 45:01.9 7:16
3 70 M4044 Nikolai Matveev M4044 M 40 Flint Hill VA 51:40.6 8:21
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 94 F4044 Lori Bartczak F4044 F 44 Madison VA 1:00:26.1 9:45
2 48 F4044 Ruth Jeantet F4044 F 40 Falls Church VA 1:02:41.0 10:07
3 2 F4044 Katrina Fisher F4044 F 41 Warrenton VA 1:03:34.3 10:16
MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 98 M4549 Reynolds Wilson M4549 M 49 Arlington VA 41:48.4 6:45
2 206 M4549 Joshua Harvey M4549 M 45 Flint Hill VA 51:37.4 8:20
3 187 M4549 Travis Patton M4549 M 45 Front Royal VA 51:40.3 8:21
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 173 F4549 Kristine Martinez F4549 F 46 Washington DC 53:42.8 8:40
2 327 F4549 Nicole Nagle F4549 F 48 Flint Hill VA 57:05.9 9:13
3 177 F4549 Katie Ignaszewski F4549 F 49 Madison VA 58:55.4 9:31
MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 91 M5054 Jake Secrist M5054 M 50 Charlotte NC 45:46.0 7:23
2 150 M5054 Tim Clites M5054 M 51 Middleburg VA 1:02:27.1 10:05
3 138 M5054 Robert Bannister M5054 M 52 Sperryville VA 1:04:05.2 10:21
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 175 F5054 Elizabeth Brinsfield F5054 F 50 Des Moines IA 1:00:04.3 9:42
2 157 F5054 Elizabeth Dranitzke F5054 F 53 Washington DC 1:00:27.0 9:45
3 201 F5054 Caryn Ernst F5054 F 52 Washington DC 1:00:27.2 9:46
MALE AGE GROUP: 55 - 59
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 307 M5559 Mario Zuniga M5559 M 57 Front Royal VA 42:39.1 6:53
2 75 M5559 Chris Campbell M5559 M 57 Louisa VA 43:11.1 6:58
3 119 M5559 Duane Williamson M5559 M 58 Warrenton VA 47:02.7 7:36
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 164 F5559 Sally Pontarelli F5559 F 56 Culpeper VA 51:43.8 8:21
2 224 F5559 Lisa Totten F5559 F 56 Warrenton VA 55:21.7 8:56
3 136 F5559 Corinne Kirk F5559 F 55 Martinsburg WV 57:40.8 9:19
MALE AGE GROUP: 60 - 64
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 105 M6064 James Bedow M6064 M 61 Marshall VA 52:31.1 8:29
2 196 M6064 Tom Strange M6064 M 60 Warrenton VA 54:03.5 8:44
3 92 M6064 Leonard McGill M6064 M 63 Flint Hill VA 54:48.8 8:51
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 122 F6064 Stephanie Danahy F6064 F 64 Winchester VA 56:50.8 9:11
2 184 F6064 Valerie Storer F6064 F 64 Winchester VA 1:06:07.2 10:40
3 271 F6064 sandra brannock F6064 F 60 Amissville VA 1:16:57.7 12:25
MALE AGE GROUP: 65 - 69
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 241 M6569 David Royle M6569 M 66 Washington DC 50:06.9 8:05
2 117 M6569 Paul Spencer M6569 M 66 Remington VA 58:57.5 9:31
3 151 M6569 James Deal M6569 M 67 Sperryville VA 1:01:12.5 9:53
FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 288 F6569 Lynne Kritter F6569 F 65 Culpeper VA 1:07:53.1 10:57
2 88 F6569 Jane Smith F6569 F 69 Sperryville VA 1:09:49.1 11:16
3 203 F6569 Colleen Snyder F6569 F 65 Linden VA 1:27:17.6 14:05
MALE AGE GROUP: 70 - 74
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 245 M7074 Chris Parrish M7074 M 73 Amissville VA 1:11:02.3 11:28
2 116 M7074 David Hendershot M7074 M 74 Front Royal VA 1:27:36.6 14:08
FEMALE AGE GROUP: 70 - 74
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
MALE AGE GROUP: 75 - 79
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 80 M7579 James Necci M7579 M 78 Amissville VA 1:27:10.0 14:04
2 38 M7579 Mike Hendershot M7579 M 79 Hilliard OH 1:34:03.6 15:11
3 250 M7579 Graeme D. Bisdee M7579 M 75 Cape Charles VA 1:51:31.3 18:00
FEMALE AGE GROUP: 75 - 79
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
1 47 F7579 margaret west F7579 F 77 Washington DC 1:20:17.9 12:58
2 256 F7579 Gwen Bates F7579 F 79 Huntly VA 1:44:27.7 16:51
MALE AGE GROUP: 80 - 98
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====
FEMALE AGE GROUP: 80 - 98
Place Bib Div Name Div S Ag City St Time Pace
===== ===== ===== ======================= ===== = == =============== == ========= =====